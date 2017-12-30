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Умер побывавший на Луне астронавт NASA

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Джон Янг скончался на 88-м году жизни.
астронавт Джон Янг на поверхности Луны
астронавт Джон Янг на поверхности Луны
NASA

Американский астронавт Джон Янг, побывавший на Луне и командовавший первым полетом космического шаттла, скончался, сообщает в субботу, 6 января, NASA.

"Мы опечалены потерей астронавта Джона Янга, которому было 87 лет. Янг дважды летал к Луне, он ходил по ее поверхности и участвовал в первой миссии шаттла", – говорится в заявлении аэрокосмического агентства в Twitter.

Янг побывал в космосе шесть раз. Астронавт служил в NASA 42 года – дольше всех в ведомстве.

NASA готовит первую беспилотную миссию на Луну

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп подписал распоряжение о возобновлении лунной программы

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Теги: США, NASA, Луна, астронавт
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Источник: korrespondent.net

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