Куба определилась с датой парламентских выборов
Власти Кубы назначили парламентские выборы на 11 марта.
Государственный совет Кубы объявил 11 марта днем выборов в законодательные органы страны, сообщает Granma.
По итогам выборов будет обновлен состав Национальной ассамблеи народной власти и органов самоуправления всех 15 провинций.
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Напомним, ранее глава Госсовета и председатель Совета министров Кубы Рауль Кастро заявил, что в апреле 2018 года оставит свой пост.
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