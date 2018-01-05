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Куба определилась с датой парламентских выборов

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Власти Кубы назначили парламентские выборы на 11 марта.
Флаг Кубы
Флаг Кубы
 
Государственный совет Кубы объявил 11 марта днем выборов в законодательные органы страны, сообщает Granma.
 
По итогам выборов будет обновлен состав Национальной ассамблеи народной власти и органов самоуправления всех 15 провинций. 

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Напомним, ранее глава Госсовета и председатель Совета министров Кубы Рауль Кастро заявил, что в апреле 2018 года оставит свой пост.
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Теги: Выборы, Куба, Парламентские выборы
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Источник: korrespondent.net

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