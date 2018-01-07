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Трамп готов созвониться с Ким Чен Ыном

Комментариев: 1
Президент США заявил о готовности созвониться с лидером Северной Кореи.
Президент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп

Американский президент Дональд Трамп заявил, что готов поговорить по телефону с лидером КНДР Ким Чен Ыном, передает Reuters.
 
Журналисты спросили президента США, готов ли он созвониться с северокорейским лидером.
 
"Абсолютно, я бы сделал это. У меня нет никаких проблем с этим", – сказал Трамп, отметив, что для этого потребуются определенные условия.
 
Президент США также заявил, что "дипломатический прорыв" в северокорейской проблеме является его заслугой.
 
"Если что-то выйдет из этих переговоров, то это была бы очень важная вещь для всего человечества, это была бы важная вещь для всего мира", – подчеркнул Трамп.

КНДР и Южная Корея проведут переговоры
 
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Теги: Северная Корея, Трамп, КНДР, Ким Чен Ын
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
Aud    07.01.2018, 10:42
Оценка:  0
Aud
Конечно готов, у него телефон больше)
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