Трамп готов созвониться с Ким Чен Ыном

Президент США заявил о готовности созвониться с лидером Северной Кореи.



Американский президент Дональд Трамп заявил, что готов поговорить по телефону с лидером КНДР Ким Чен Ыном, передает Американский президент Дональд Трамп заявил, что готов поговорить по телефону с лидером КНДР Ким Чен Ыном, передает Reuters

Журналисты спросили президента США, готов ли он созвониться с северокорейским лидером.

"Абсолютно, я бы сделал это. У меня нет никаких проблем с этим", – сказал Трамп, отметив, что для этого потребуются определенные условия.

Президент США также заявил, что "дипломатический прорыв" в северокорейской проблеме является его заслугой.