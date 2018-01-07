Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Имя Мухаммед стало одним из самых популярных в Австрии

Комментариев: 2
Имя Мухаммед попало в тройку самых популярных имен новорожденных в стране.
Младенец
Младенец
MoiRody
 
Имя Мухаммед стало третьим по популярности именем, которое получают новорожденные в Австрии, сообщает Kronen Zeitung.
 
Самыми распространенными именами детей в Австрии в 2017 году у мальчиков были – Александр и Максимилиан, а мусульманское имя Мухаммед заняло третье место.
 
Отмечается, что учитывались все варианты написания имени – Мухамед, Мухаммет, Мохамад, Мухаммад и Мухаммед.
 
Среди женских имен лидируют София, Сара и Анна. 

Беженец из Африки попытался снять крест с рождественской ели в Милане
 
Напомним, в Киеве в 2017 году самыми популярными именами, которые родители давали рожденным, стали София и Тимофей. 
Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: дети, Имена, Австрия
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (2)
Отсортировать по дате Вниз
Колишній-східняк    07.01.2018, 05:27
Оценка:  +1
Колишній-східняк
Дожилися...
Колишній-східняк    07.01.2018, 05:44
Оценка:  +1
Колишній-східняк
Краще вже Адольф.
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь