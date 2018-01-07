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Ким Чен Ын выступил за объединение Корей

Комментариев: 6
Лидер КНДР распорядился создать условия для улучшения отношений с Южной Кореей.
Лидер КНДР Ким Чен Ын
Лидер КНДР Ким Чен Ын

Северокорейский лидер Ким Чен Ын призвал КНДР и Южную Корею наладить отношения, чтобы создать условия для дальнейшего объединения.

По его мнению, две страны не должны постоянно оглядываться на свое прошлое.

"Улучшение отношений Севера и Юга – это отличная возможность объединиться всем жителям Корейского полуострова", – приводит слова Ким Чен Ына северокорейское агентство ЦТАК.

Лидер КНДР также призвал решать кризис совместными усилиями, но без привлечения посредников.

Трамп готов созвониться с Ким Чен Ыном

Напомним, ранее Южная Корея и КНДР договорились провести переговоры на высоком уровне, чтобы обсудить способы улучшения двусторонних отношений, а также возможное участие северокорейских спортсменов в зимних Олимпийских играх, которые должны пройти в южнокорейском Пхенчхане.

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Теги: Северная Корея, Южная Корея, КНДР, Ким Чен Ын
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (6)
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Via_dolorosa    07.01.2018, 10:35
Оценка:  +4
Via_dolorosa
ага, это также как ДНР объединить с остальной Украиной и сделать одну большую клоаку ДНР размером с Францию. Прикольно придумал путенский выкормыш;
Aud    07.01.2018, 08:46
Оценка:  +3
Aud
Ага, он готов из Из Южной Кореи сделать филиал Северной.
У них система ниппель сюда дуй, а назад...
Помните, каким салютом провожали в ноябре перебежчика.
skygravity    07.01.2018, 06:19
Оценка:  +3
skygravity
то на тормоз, то на газ...
wnt    07.01.2018, 05:37
Оценка:  +6
wnt
Как и товарищ Пу, этот начинает играть в "миротворца" и "хорошего парня"..всё как по методичке!
Колишній-східняк    07.01.2018, 05:26
Оценка:  +5
Колишній-східняк
А сам втихаря для них очередную ядерную дубинку где-то готовит... Кагэбэшный выкормыш.
I_gor2    07.01.2018, 05:12
Оценка:  +5
I_gor2
Кацы из корейцев сделали красное племя тумба-юмба.
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