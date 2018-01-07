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В США не нашли доказательств "акустических атак" на Кубе

Комментариев: 1
ФБР после визита на Кубу не выявило доказательств подобных атак.
США обвинили Кубу в "акустических атаках" на американских дипломатов
США обвинили Кубу в "акустических атаках" на американских дипломатов
Getty Images

США не нашли доказательств "акустических атак" на сотрудников посольства в Гаване. Об этом заявил американский сенатор Джефф Флейк, передает Associated Press.

По его словам, кубинские чиновники сообщили ему, что ФБР после визита на Кубу не обнаружили свидетельств подобных атак.

"Нет никаких свидетельств, что кто-то намеренно пытался причинить вред кому-то. Никто не говорит, что с этими людьми (сотрудниками посольства – ред.) ничего не произошло, но нет никаких свидетельств, что это была намеренная атака с чьей-то стороны, будь то кубинцы либо кто-то еще", – сказал Флейк.

США высылают 15 кубинских дипломатов

Напомним, ранее в Госдепартаменте США заявили, что более 20 сотрудников американского посольства на Кубе подверглись акустическим атакам.

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Теги: США, Куба, Дипломатия, дипломат
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
Колишній-східняк    07.01.2018, 05:23
Оценка:  0
Колишній-східняк
Американці полюбляють до психологів і психіатрів звертатися. Це і був саме той випадок, коли треба було б...
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