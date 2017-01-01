Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Два судна столкнулись у берегов Китая

Комментариев: 0
Десятки членов экипажа пропали без вести.
Столкновение двух судов
Столкновение двух судов
Reuters (архив)
 
Два судна столкнулись у восточного побережья Китая. Десятки человек считаются пропавшими без вести, сообщает агентство Синьхуа.
 
"Десятки членов экипажа пропали без вести", – говорится в сообщении.
 
Инцидент произошел ночью 6 января. Где конкретно произошло столкновение и что стало причиной ЧП, не сообщается.

В Японском море загорелось судно с российскими моряками
 
Напомним, ранее в Желтом море недалеко от порта Южной Кореи столкнулись танкер и рыболовецкое судно.
Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Китай, судно, кораблекрушение
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь