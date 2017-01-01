Два судна столкнулись у берегов Китая
Десятки членов экипажа пропали без вести.
"Десятки членов экипажа пропали без вести", – говорится в сообщении.
Инцидент произошел ночью 6 января. Где конкретно произошло столкновение и что стало причиной ЧП, не сообщается.
В Японском море загорелось судно с российскими моряками
В Японском море загорелось судно с российскими моряками
Напомним, ранее в Желтом море недалеко от порта Южной Кореи столкнулись танкер и рыболовецкое судно.
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