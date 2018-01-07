Пьяного Джона Сноу вышвырнули из бара в Нью-Йорке

Кит Харингтон напился и мешал другим посетителям.

Британского актера Кита Харингтона, который стал известен благодаря роли Джона Сноу в сериале Игра престолов, выставили из бара в Нью-Йорке.

Соответствующее видео опубликовало издание TMZ.

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Судя по видео, Харингтону захотелось поиграть в бильярд, но был изрядно выпивший. Актер начал ругаться с другими посетителями заведения, стучать по бильярдному столу. Также он хватал кии других игроков, мешая им отдыхать.

“Сноу“ попросили выйти, однако через некоторое время он вернулся. В этот раз он охране заведения пришлось применить силу, чтобы вывести гостя.

Напомним, в сентябре звезды Игры престолов Кит Харингтон и Роуз Лесли объявили о помолвке.