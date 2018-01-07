Разведка США недооценила ядерную программу КНДР – СМИ

В США были уверены, что Северная Корея не будет представлять угрозы до 2020 года.

Американская разведка признается, что недооценила развитие ядерной программы Северной Кореи. Об этом со ссылкой на интервью бывших и действующих сотрудников американских спецслужб сообщает The New York Times.

Издание пишет, что в начале президентства Дональда Трампа американские разведывательные агентства сообщили новой администрации, что, до того времени как Северная Корея произведет водородную бомбу, способную нанести удар по американским городам у США есть четыре года, чтобы замедлить или остановить разработку ракет.

Так, по словам одного из американских чиновников, предполагалось что КНДР не сможет нанести удар по континентальным Соединенным Штатам до 2020 года, возможно, даже 2022 года.

Вместе с тем, в 2016 году лидер КНДР Ким Чен Ын протестировал восемь ракет средней дальности, но семь из них взорвались при запуске или разбились в полете, что, как отмечает издание, некоторые чиновники частично отнесли к американской программе саботажа, ускоренной президентом Бараком Обамой.

Кроме того, КНДР провела пять подземных атомных испытаний, что американское разведывательное сообщество подсчитало, что оно осталось лет от разработки более мощного оружия, известного как водородная бомба.

Вместе с тем, в сентябре 2016 года Ким Чен Ын в шестой раз испытала ядерную бомбу, что по мнению иностранных аналитиков является "первым успешным испытанием Пхеньяном водородной бомбы". По их оценкам, взрывная сила этого оружия была примерно в 15 раз больше, чем сила атомной бомбы, взорвавшейся в Хиросиме в 1945 году.

"ЦРУ и другие американские разведывательные службы предсказали, что этот момент наступит, в конце концов. На протяжении десятилетий они точно проецировали широкую траекторию ядерной программы Северной Кореи. Тем не менее их неспособность предвидеть быстрые шаги КНДР за последние несколько месяцев теперь входит в число самых значительных сбоев в разведке в Америке", - заявили в недавних интервью нынешние и бывшие американские чиновники.

Напомним, КНДР ведет подготовку к новому ракетному испытанию.