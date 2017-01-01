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В Индии случилось сильное землетрясение

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Сила землетрясения составила 5,5 баллов.
Землетрясение в Индии
Землетрясение в Индии

На северо-востоке Индии 7 января зафиксировано землетрясение магнитудой 5,5 баллов. Об этом со ссылкой на Геологическую службу США сообщает Reuters.

"Землетрясение магнитудой 5,5 произошло к востоку от Имфала, столицы северо-восточного штата Индии Манипур", - говорится в сообщении.

Сообщений о травмах или повреждении от землетрясения на данный момент нет.

Напомним, в Индии в пятницу, 5 января, в результате схождения лавин погибли 11 человек.

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Теги: США, Индия, землетрясение
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Источник: korrespondent.net

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