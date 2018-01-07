Впервые за 80 лет: в Сиднее стоит рекордная жара

По городу устанавливают станции с бесплатной водой.

Несколько пострадавших от жары уже были госпитализированы

В австралийском городе Сидней метеорологическая служба зафиксировала температуру в 47 градусов, что является самой высокой температурой за последние почти 80 лет, сообщается в Twitter метеорологического бюро штата Новый Южный Уэльс.

Отмечается, что в последний раз подобная температура устанавливалась в Сиднее в 1939 году.

Власти выпустили предупреждение о повышенной пожарной опасности и ввели полный запрет на разведение огня в зонах с высокой температурой.

Кроме того, по городу установлены станции для бесплатного набора воды. Как отмечает телеканал ABC, в результате жары несколько человек были госпитализированы.

Напомним, что на текущей неделе сильные снегопады, ураганный ветер и морозы обрушились на северо-восточные штаты США - от Техаса до Мэн. В Нью-Йорке и Вашингтоне объявлено чрезвычайное положение, синоптики ожидают до 30 см снега и уже назвали природное явление "циклоном-бомбой".

NASA также показало карту температурных аномалий.