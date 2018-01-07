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Впервые за 80 лет: в Сиднее стоит рекордная жара

Комментариев: 2
По городу устанавливают станции с бесплатной водой.
Несколько пострадавших от жары уже были госпитализированы
Несколько пострадавших от жары уже были госпитализированы

В австралийском городе Сидней метеорологическая служба зафиксировала температуру в 47 градусов, что является самой высокой температурой за последние почти 80 лет, сообщается в Twitter метеорологического бюро штата Новый Южный Уэльс.

Отмечается, что в последний раз подобная температура устанавливалась в Сиднее в 1939 году.

Власти выпустили предупреждение о повышенной пожарной опасности и ввели полный запрет на разведение огня в зонах с высокой температурой.

Кроме того, по городу установлены станции для бесплатного набора воды. Как отмечает телеканал ABC, в результате жары несколько человек были госпитализированы.

Напомним, что на текущей неделе сильные снегопады, ураганный ветер и морозы обрушились на северо-восточные штаты США - от Техаса до Мэн. В Нью-Йорке и Вашингтоне объявлено чрезвычайное положение, синоптики ожидают до 30 см снега и уже назвали природное явление "циклоном-бомбой".

NASA также показало карту температурных аномалий.

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Теги: рекорд, Австралия, погода, жара
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Источник: РИА Новости

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Комментариев (2)
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kost76    07.01.2018, 22:47
Оценка:  0
kost76
Календарная и астрономическая смена времен года на разных полушариях происходит по-разному.Если например в северном полушарии зима, то в южном - лето.Еще конечно многое зависит и от широты.
Yuram    07.01.2018, 16:53
Оценка:  -4
Yuram
непонятно....,если зимой Земля удаляется от Солнца,согласно своей орбите!,то как в Австралии может быть жара?
а Ниогарский замёрзнуть?Они на одной планете?
Может нам что то не договаривают?
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