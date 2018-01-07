В России чиновники установили билборд с Heinkel He 111

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В российском городе Киров заметили баннер с социальной рекламой государственного учреждения Авиалесоохрана, на котором изображен лесной пожар и немецкий бомбардировщик времен Третьего рейха Heinkel He 111.

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Внимание на это обратил пользователь портала orfosvinstvo.d3.ru. По словам автора фото, “стоит уже года четыре, никого изображенное на нем как-то не смущает“. Он добавил, что самолет изображен в таком ракурсе, будто бы только что отбомбился.

Другой пользователь представил, что вместо He 111 там мог быть звездный разрушитель — боевой космический корабль из киносаги Звездные войны.