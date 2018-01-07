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В России чиновники установили билборд с Heinkel He 111

Комментариев: 5
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Heinkel тушит пожар в РФ
Heinkel тушит пожар в РФ
orfosvinstvo.d3.ru

В российском городе Киров заметили баннер с социальной рекламой государственного учреждения Авиалесоохрана, на котором изображен лесной пожар и немецкий бомбардировщик времен Третьего рейха Heinkel He 111.

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Внимание на это обратил пользователь портала orfosvinstvo.d3.ru. По словам автора фото, “стоит уже года четыре, никого изображенное на нем как-то не смущает“. Он добавил, что самолет изображен в таком ракурсе, будто бы только что отбомбился.

Другой пользователь представил, что вместо He 111 там мог быть звездный разрушитель — боевой космический корабль из киносаги Звездные войны.

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Теги: самолеты, Вторая мировая, фашисты, Киров, бомбардировщик
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Комментариев (5)
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zahar27    07.01.2018, 23:24
Оценка:  0
zahar27
Школота, которая не в теме, херячит такие постеры. На 9 мая были такие зашквары. Реакция? Фашизм приехал, открывайте ворота)))
texst    07.01.2018, 21:31
Оценка:  +4
texst
Дидываевале жеж в РОА !
Хитрый-Лис    07.01.2018, 18:16
Оценка:  +6
Хитрый-Лис
Скрепникам зачёт 5+
Валентин_64    07.01.2018, 17:35
Оценка:  +7
Валентин_64
Когда на россии кричат "фашизм не пройдет!" складывается впечатление, что там просто просят пошире открыть двери
сергей11    07.01.2018, 17:41
Оценка:  +7
сергей11
Куда уже шире!
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