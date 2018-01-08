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Самолеты США провели разведку у побережья Крыма

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Тяжелый беспилотник и патрульный самолет несколько часов курсировали вдоль всего побережья полуострова.
Самолет P-8A Poseidon
Самолет P-8A Poseidon
 
Два военных самолета США осуществили разведку разведку вдоль практически всего побережья Крыма на Черном море, сообщает Интерфакс.
 
Из мониторинговых данных западных авиационных ресурсов следует, что, стратегический беспилотный летательный аппарат ВВС США RQ-4A Global Hawk с бортовым номером 12-2050 в течение нескольких часов 7 января курсировал вдоль всего побережья аннексированного Крыма.
 
В это же время патрульный противолодочный самолет ВМС США P-8A Poseidon с бортовым номером 168432 и позывным PS076, вылетевший с авиабазы Сигонелла на итальянском острове Сицилия, был зафиксирован вблизи Севастополя и совершил полет к западу и югу от полуострова.
 
 
 
Ранее сообщалось, что 5 января стратегический разведывательный самолет ВВС США совершил очередной многочасовой полет у границ Калининградской области на Балтике.
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Теги: США, Крым, Черное море, фото, беспилотник, разведка, побережье, самолеты
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
Хюндай    08.01.2018, 09:27
Оценка:  0
Хюндай
Экскурсия - сомневаюсь.
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