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Трамп обсудил с Макроном ситуацию в Иране и КНДР

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Лидеры двух стран провели телефонные переговоры.
Дональд Трамп и Эммануэль Макрон
Дональд Трамп и Эммануэль Макрон

В Белом доме сообщили, что президент США Дональд Трамп обсудил 6 января по телефону с французским коллегой Эммануэлем Макроном ситуацию вокруг Северной Кореи и Ирана, пишет РИА Новости.

Отмечается, что Трамп поговорил с Макроном, чтобы представить обновленную информацию о событиях на Корейском полуострове и подчеркнуть решимость США, Южной Кореи и международного (сообщества) добиться полной денуклеаризации Северной Кореи.

В пресс-службе американского лидера подчеркнули, что главы государств также согласились с тем, что массовые демонстрации в Иране были признаком того, "что иранский режим не смог удовлетворить потребности своего народа, вместо этого направив богатство страны на финансирование терроризма и враждебности за рубежом".

От французской стороны пока не поступало официального сообщения о разговоре президентов.

Напомним, Франция не поддержала США в Совбезе ООН по оценке ситуации в Иране. Представитель Парижа в ООН Франсуа Делаттр заявил, что события в Иране не представляют собой угрозу для международного мира и безопасности и предостерег от использования ситуации в стране "для частных нужд". 

Ранее Корреспондент.net собрал главную информацию о событиях в Иране.

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Теги: США, Иран, Северная Корея, Франция, переговоры, Трамп, КНДР, Дональд Трамп, Телефонные переговоры, Эммануэль Макрон
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
ktrvbcffer    08.01.2018, 02:37
Оценка:  0
ktrvbcffer
Что Трупу обсуждать с Макароном?
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