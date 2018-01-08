Трамп обсудил с Макроном ситуацию в Иране и КНДР

Лидеры двух стран провели телефонные переговоры.

В Белом доме сообщили, что президент США Дональд Трамп обсудил 6 января по телефону с французским коллегой Эммануэлем Макроном ситуацию вокруг Северной Кореи и Ирана, пишет РИА Новости.



Отмечается, что Трамп поговорил с Макроном, чтобы представить обновленную информацию о событиях на Корейском полуострове и подчеркнуть решимость США, Южной Кореи и международного (сообщества) добиться полной денуклеаризации Северной Кореи.

В пресс-службе американского лидера подчеркнули, что главы государств также согласились с тем, что массовые демонстрации в Иране были признаком того, "что иранский режим не смог удовлетворить потребности своего народа, вместо этого направив богатство страны на финансирование терроризма и враждебности за рубежом".

От французской стороны пока не поступало официального сообщения о разговоре президентов.

Напомним, Франция не поддержала США в Совбезе ООН по оценке ситуации в Иране. Представитель Парижа в ООН Франсуа Делаттр заявил, что события в Иране не представляют собой угрозу для международного мира и безопасности и предостерег от использования ситуации в стране "для частных нужд".

Ранее Корреспондент.net собрал главную информацию о событиях в Иране.