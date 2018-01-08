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Иран запретил английский язык в начальной школе

Комментариев: 2
Иранские власти опасаются западного культурного влияния.
Иранская женщина и ее ребенок с портретом Али Хаменеи
Иранская женщина и ее ребенок с портретом Али Хаменеи
 
В Иране запретили преподавать английский язык в начальной школе, так как, по мнению верховного лидера страны аятоллы Али Хаменеи, ранее обучение языку открыло путь для западного "культурного вторжения", пишет Reuters.
 
Глава государственного совета высшего образования Ирана Мехди Навид-Адхам заявил, что "обучение английскому языку в государственных и негосударственных начальных школах в официальной учебной программе противоречит законам и правилам".
 
Напомним, перед Новым годом в Иране начались антиправительственные акции. Демонстранты протестовали против сложной экономической ситуации, а также против руководства страны. По последним данным, в ходе протестов погибли более 20 человек. 
 
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Теги: Иран, школа, запрет, обучение, английский
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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Viking24    08.01.2018, 09:20
Оценка:  -2
Viking24
Прямо как на Украине русский
Бувший_східняк    08.01.2018, 07:34
Оценка:  0
Бувший_східняк
Да, у них культура культурнее.
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