Иран запретил английский язык в начальной школе

Иранские власти опасаются западного культурного влияния.

Иранская женщина и ее ребенок с портретом Али Хаменеи

В Иране запретили преподавать английский язык в начальной школе, так как, по мнению верховного лидера страны аятоллы Али Хаменеи, ранее обучение языку открыло путь для западного "культурного вторжения", пишет Reuters

Глава государственного совета высшего образования Ирана Мехди Навид-Адхам заявил, что "обучение английскому языку в государственных и негосударственных начальных школах в официальной учебной программе противоречит законам и правилам".