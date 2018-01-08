Орбан назвал мусульманских беженцев "захватчиками"

Будапешт не намерен принимать мигрантов в страну.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что его страна не намерена в будущем принимать мигрантов и назвал беженцев, прибывающих в Европу, "мусульманскими захватчиками", пишет Die Welt.



Глава венгерского правительства считает, что приток мусульманского населения приведет к появлению "параллельных сообществ" внутри государства.

"Мы не считаем этих людей мусульманскими беженцами. Мы рассматриваем их как мусульманских захватчиков", - подчеркнул Орбан.

Премьер-министр призвал лидеров ведущих европейских государств проявлять уважение к Венгрии. По его словам, многие страны Евросоюза обвиняют Будапешт в получении средств из Фонда сплоченности ЕС, указывая на отказ властей страны принимать беженцев. Орбан отметил, что выделение денег Венгрии из этой структуры никак не связано с вопросом беженцев, так как есть "справедливый баланс" и венгерская сторона открыла свой рынок для свободной конкуренции.

Напомним, в конце 2017 года Еврокомиссия подала в суд ЕС иск против Венгрии, Польши и Чехии за отказ принять беженцев в рамках программы по релокации мигрантов.