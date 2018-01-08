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Орбан назвал мусульманских беженцев "захватчиками"

Комментариев: 3
Будапешт не намерен принимать мигрантов в страну.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что его страна не намерена в будущем принимать мигрантов и назвал беженцев, прибывающих в Европу, "мусульманскими захватчиками", пишет Die Welt.

Глава венгерского правительства считает, что приток мусульманского населения приведет к появлению "параллельных сообществ" внутри государства.

"Мы не считаем этих людей мусульманскими беженцами. Мы рассматриваем их как мусульманских захватчиков", - подчеркнул Орбан.

Премьер-министр призвал лидеров ведущих европейских государств проявлять уважение к Венгрии. По его словам, многие страны Евросоюза обвиняют Будапешт в получении средств из Фонда сплоченности ЕС, указывая на отказ властей страны принимать беженцев.
 
Орбан отметил, что выделение денег Венгрии из этой структуры никак не связано с вопросом беженцев, так как есть "справедливый баланс" и венгерская сторона открыла свой рынок для свободной конкуренции.

Напомним, в конце 2017 года Еврокомиссия подала в суд ЕС иск против Венгрии, Польши и Чехии за отказ принять беженцев в рамках программы по релокации мигрантов.

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Теги: Венгрия, беженцы, мусульмане, мигранты, Виктор Орбан
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (3)
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Хюндай    08.01.2018, 09:25
Оценка:  +1
Хюндай
Всё было спланировано заранее (Догадайтесь кем), и сейчас это следствия проделанной работы по уничтожению населения.
Интeллігент    08.01.2018, 08:04
Оценка:  +3
Интeллігент
Здраво!
rashensvoloch    08.01.2018, 06:55
Оценка:  +2
rashensvoloch
Ну, то не грай на руку путлєру, який створює таку задушливу ситуацію в світі.
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