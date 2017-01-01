В Венесуэле на трассе сгорел автобус: семь погибших

В ДТП пострадали более 40 человек.

В Венесуэле в воскресенье произошла крупная авария на трассе в северной части страны между городами Кларинс и Бока де Учире, сообщает El Nacional.

Двухэтажный пассажирский автобус компании PeliExpress столкнулся на трассе с грузовиком, после чего оба транспортных средства сгорели дотла. В результате ДТП не менее семи человек погибли, еще 40 пострадали.

По информации местной полиции, количество жертв может вырасти.

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Как сообщал Корреспондент.net, ранее в Мексике микроавтобус с моста упал в водохранилище. Тогда погибли девять человек, еще семь были ранены.