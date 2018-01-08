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Армия Асада прорвала блокаду военной базы возле Дамаска

Комментариев: 4
Из окружения были выведены не менее 200 солдат.
Башар Асад в окружении своих военных
Башар Асад в окружении своих военных

Сирийская армия прорвала осадное кольцо около одной из военных баз к востоку от Дамаска. Как сообщают правозащитники из Сирийского наблюдательного пункта по правам человека, во время боев против повстанцев рядом с городом Хараста правительственные войска получили поддержку со стороны российской авиации. При прорыве блокады были освобождены не менее 200 окруженных солдат.

Отмечается, что в ноябре 2017 года повстанцы, большинство которых составляют члены исламистской группировки Ахрар аш-Шам, начали наступление на военную базу, неоднократно использованную сирийской армией для нападений на регион с населением около 300 тысяч человек. На рубеже 2017-2018 годов повстанцам удалось отвоевать ряд территорий.

Как сообщал Корреспондент.net, 7 января в сирийском городе Идлиб, который находится под контролем повстанцев, произошел взрыв, в результате которого погибли не менее 30 человек, еще около 70 пострадали.

Источник: Русская служба Deutsche Welle

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Теги: Сирия, сирийские повстанцы, Конфликт в Сирии, авиаудары по Сирии, Россия в Сирии, новости Сирии
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (4)
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QWERTY80    08.01.2018, 11:37
Оценка:  -1
QWERTY80
Кстати тут хоть на помощь пришли а не бросили подыхать как некоторых в нескольких котлах и парады устраивать с награждением генералов)))
QWERTY80    08.01.2018, 11:34
Оценка:  0
QWERTY80
Не пойму где логика бм? Американцы мутузят групировки так это терористы и ИГИЛ сирийцы суют им то это уже повстанцы. Может тогда ЛДНР тоже повстанцы? Сайт двойных стандартов.
сергей11    08.01.2018, 11:19
Оценка:  -1
сергей11
Какая армия Асада? Видели мы, как она в плен сдавалась. Опять чеченский переодетый спецназ, который вывели намедни..)) Ждём следующего вывода.
Бувший_східняк    08.01.2018, 10:55
Оценка:  0
Бувший_східняк
Тю, так там же була "повна перемога".
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