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Израиль ввел ограничения против 20 неправительственных организаций

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Израильские власти считают, что эти организации призывали к бойкоту страны.
В Израиле составили черный список неправительственных организаций
В Израиле составили черный список неправительственных организаций

Министерство по безопасности и стратегическим вопросам Израиля обнародовало список из 20 неправительственных организаций, представителям которых запретили въезд в страну.

В этот перечень включены организации, которые, по мнению израильских властей, призывали к бойкоту страны из-за ее политики в отношении палестинских территорий.

"Мы перешли от обороны к наступлению. Организации, которые выступают за бойкот, должны знать, что государство Израиль будет действовать против них и не позволит въезжать на территорию страны, чтобы навредить ее гражданам", – заявил министр по безопасности Израиля Гилад Эрдан.

В черном списке оказались организации, которые призвали бизнес, художников и университеты разорвать связи с Израилем и настаивали на санкциях против этой страны. В частности, это базирующаяся в Париже "Ассоциация франко-палестинской солидарности", британская благотворительная организация War on Want, "Американский комитет друзей на службе обществу" и другие.

Отмечается, что все эти организации якобы связаны с глобальным движением "Бойкот, изоляция и санкции" (Boycott, Divestment and Sanctions – BDS), который выступает за экономическое, культурное и политическое давление на Израиль с целью прекращения оккупации им палестинских территорий. Движение объединяет тысячи участников по всему миру.

Как сообщал Корреспондент.net, ранее Израиль сократил взнос в ООН на $6 млн, а также объявил дату выхода из ЮНЕСКО.

Источник: Украинская служба Deutsche Welle

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Теги: Израиль, Палестина, безопасность, санкции, бойкот
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Источник: korrespondent.net

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