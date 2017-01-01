ЦРУ: Россия пытается повлиять на выборы в Конгресс

Майк Помпео считает, что Москва на протяжении десятилетий пыталась вмешиваться в американские выборы.

Россия и другие страны пытаются повлиять на выборы в Конгресс США в 2018 году. Об этом сказал глава ЦРУ Майк Помпео в эфире телеканала CBS, сообщает Reuters.

Он заявил, что российское вмешательство началось давно и продолжается. На вопрос, пытается ли Москва сейчас подорвать выборы в США, Помпео ответил: "Да, сэр, на протяжении десятилетий".

"Меня продолжают беспокоить не только российские попытки, но и другие", – сказал Помпео, не уточнив подробностей и добавил, что "у нас много врагов, которые хотят подорвать западную демократию".

При этом Помпео отметил, что ЦРУ играет важную роль как часть команды национальной безопасности для обеспечения демократичности и безопасности выборов в США.

"Мы прилагаем все усилия, чтобы сделать это. Поэтому мы будем работать против россиян или кого-либо еще, кто угрожает этому самому результату", – заверил он.

Как сообщал Корреспондент.net, 6 января 2016 года американская разведка опубликовала доклад, в котором обвинила Россию в причастности к хакерским атакам с целью вмешательства в выборы президента США.

В США полагают, что российские хакеры похитили электронные письма демократов и опубликовали их в интернете, а также пытались проникнуть в систему подсчета голосов. Россия все подобные обвинения отрицает. Дональд Трамп также отрицает сговор с Россией.

По поводу вмешательства РФ в президентские выборы США расследование ведет ФБР и несколько комитетов в Конгрессе, а в мае 2017 года был назначен спецсоветник Роберт Мюллер для расследования связей Дональда Трампа с Россией.