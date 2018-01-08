Россия завершает разработку бомбы под названием Дрель

В концерне Техмаш утверждают, что систымы ПВО бессильны против этого боеприпаса.

Новейшая планирующая авиабомба Дрель весом 500 кг может поступть на вооружение российской армии уже в 2018 году.

Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на гендиректора концерна-разработчика Техмаш Владимира Лепина.

“Это новый базовый образец планирующей бомбовой кассеты калибром 500 килограммов в снаряжении самоприцеливающимися боевыми элементами“, – сказал Лепин.

По словам главы Техмаша, государственные испытания бомбы начались в 2016 году и должны завершиться в этом году, после чего ее планируется принять на вооружение.

Российские разработчики заявляют, что одна авиабомба Дрель способна остановить батарею или танковую колонну противника.

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Стоит отметить, что для сброса бомбы самолет может не заходить в зону действия ПВО, поскольку боеприпас может планировать на десятки километров, несмотря на отсутствие двигателя.

При отходе от носителя дальность поражения цели Дрели составляет свыше 30 километров, заявили ранее на предприятии Техмаша, НПО Базальт. При этом ее якобы невозможно распознать на радарах.

за навигацию Дрели ответственна система ГЛОНАСС.

Напомним, в конце декабря РФ испытала в Сирии мощную систему залпового огня.