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Россия завершает разработку бомбы под названием Дрель

Комментариев: 3
В концерне Техмаш утверждают, что систымы ПВО бессильны против этого боеприпаса.
В РФ создана авиационная бомба Дрель с дальностью планирования 30 километров
В РФ создана авиационная бомба Дрель с дальностью планирования 30 километров
patent-eurasia.org

Новейшая планирующая авиабомба  Дрель весом 500 кг может поступть на вооружение российской армии уже в 2018 году. 

Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на гендиректора концерна-разработчика Техмаш Владимира Лепина.

“Это новый базовый образец планирующей бомбовой кассеты калибром 500 килограммов в снаряжении самоприцеливающимися боевыми элементами“, – сказал Лепин.

По словам главы Техмаша, государственные испытания бомбы начались в 2016 году и должны завершиться в этом году, после чего ее планируется принять на вооружение.

Российские разработчики заявляют, что одна авиабомба Дрель способна остановить батарею или танковую колонну противника.

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Стоит отметить, что для сброса бомбы самолет может не заходить в зону действия ПВО, поскольку боеприпас может планировать на десятки километров, несмотря на отсутствие двигателя.

При отходе от носителя дальность поражения цели Дрели составляет свыше 30 километров, заявили ранее на предприятии Техмаша, НПО Базальт. При этом ее якобы невозможно распознать на радарах.

за навигацию Дрели ответственна система ГЛОНАСС.

Напомним, в конце декабря РФ испытала в Сирии мощную систему залпового огня.

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Теги: Россия, армия и вооружение, авиация, бомба, оружие, ПВО
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Комментариев (3)
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Бувший_східняк    08.01.2018, 11:33
Оценка:  +2
Бувший_східняк
Наступна буде Шлямбур.
БРОКЕР2016    08.01.2018, 11:32
Оценка:  +2
БРОКЕР2016
Мы согласны жрать помои, мы согласны пить м0чу,
Мы согласны лизать ...опу пи...су-стукачу,
Мы согласны жить в общагах, нам не надо них...на,
И любой мы жизни рады, только б не пришла война
(Сектор газа "Война"
chernij999    08.01.2018, 11:18
Оценка:  +5
chernij999
Пральна, все равно с двигателями у них все падает, так зачем платить больше)))
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