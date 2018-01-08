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Болгария выступила за сохранение санкций против РФ

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Сейчас нет условий для снятия экономических санкций против Кремля.
София будет придерживаться пяти принципов ЕС относительно отношений с Москвой
София будет придерживаться пяти принципов ЕС относительно отношений с Москвой
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Власти председательствующей сейчас в ЕС Болгарии намерены придерживаться принципов, принятых Советом Евросоюза в отношении санкций против России. Об этом сказал постоянный представитель Болгарии в этой организации Димитер Цанчев, сообщает УНИАН.

По его словам, личное мнение президента Болгарии Румена Радева о снятии экономических санкций с РФ не имеет значения.

"Мы будем придерживаться пяти принципов относительно отношений с Россией, которые были одобрены Советом в марте 2016 года. Важным условием для изменения отношений ЕС с Россией является полное выполнение Минских договоренностей всеми сторонами конфликта. Сейчас это условие не выполнено", – сказал Цанчев.

Он напомнил, что ЕС "настаивает на том, чтобы Россия уважала международное право".

Дипломат также отметил, что в Брюсселе рассчитывают на Нормандский формат, выполнение Минских договоренностей.

"Отвод тяжелого вооружения от контактной линии является абсолютно необходимым", – подчеркнул он и выразил готовность работать над улучшением отношений с РФ в случае изменения ситуации.

"Но сейчас для этого условий нет", – резюмировал Цанчев.

Как сообщал Корреспондент.net, ранее в октябре президент Болгарии Румен Радев назвал антироссийские санкции бесполезными и призвал искать другие пути для достижения мира в Украине.

В свою очередь болгарский премьер-министр Бойко Борисов заявлял, что санкции против РФ необходимо отменить.

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Теги: Россия, Украина, ЕС, Евросоюз, Болгария, донбасс, санкции, Совет Европы, санкции против России
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (4)
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Бувший_східняк    08.01.2018, 16:07
Оценка:  +6
Бувший_східняк
Болгарія! Шістнадцята республіка в СРСР! Оце зрада, так зрада!
Бувший_східняк    08.01.2018, 16:14
Оценка:  +6
Бувший_східняк
До речі, а чому на фото прапор ерефії - за колючим дротом?
NUZACHEM    08.01.2018, 18:38
Оценка:  +1
NUZACHEM
другого фото не нашли))
Бувший_східняк    08.01.2018, 19:29
Оценка:  -1
Бувший_східняк
Хочеш сказати, що там як не знімай, колючки не оминути?
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