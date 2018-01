В Нью-Йоркe загорелся небоскреб Трампа

Читай также: Трамп планировал строительство небоскреба в Москве

В Нью-Йорке начался пожар на верхушке небоскреба Trump Tower. Как сообщают местные СМИ, огонь вспыхнул на 58 этаже здания.

Экстренные службы оперативно отреагировали на возгорание и начали ликвидацию пожара.

Эвакуация людей из небоскреба не объявлялась, жертв и пострадавших нет.

Fire crews are responding to a fire at Trump Tower. There have been no injuries or evacuations, and the President is not currently at Trump Tower. pic.twitter.com/xcsHVX5bhP