Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В Сирии в результате авиаударов погиб 21 мирный житель

Комментариев: 0
Среди погибших в Сирии – восемь детей.
Жертвы войны в Сирии
Жертвы войны в Сирии
Getty Images

В сирийской провинции Идлиб в северо-западной части страны только за один день 7 января в результате массированных авиаударов по районам, находящимся под контролем противников режима в Дамаске, погиб как минимум 21 мирный житель, в том числе восемь детей. Об этом в понедельник, 8 января, сообщила оппозиционная группа Сирийский наблюдательный центр по правам человека (SHR), возложив ответственность за случившееся на сирийскую и российскую авиацию.

Идлиб - последняя провинция Сирии, которая все еще находится под почти полным контролем противников Дамаска. Правительственные войска при поддержке российской авиации за последние дни, однако, добились значительных успехов, отбив у противника целый ряд стратегически важных районов.

По данным ООН, в Идлибе, граничащем с Турцией, проживает более двух миллионов человек, в том числе большое число перемещенных лиц.

Напомним, в ходе гражданской войны в Сирии в 2017 году погибли, согласно подсчетам правозащитников, около 39 тысяч человек. 

Источник: Русская служба DW

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Сирия, жертвы, Конфликт в Сирии, авиаудары по Сирии, новости Сирии
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь