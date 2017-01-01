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В Праге умер бывший зять Тимошенко Шон Карр

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Шон Карр был лидером группы Death Valley Screamers, бизнесменом и байкером.
Свадьба Карра и Евгении Тимошенко состоялась в Киеве 2 октября 2005 года
Свадьба Карра и Евгении Тимошенко состоялась в Киеве 2 октября 2005 года

В Праге умер бывший муж дочери Юлии Тимошенко Евгении музыкант Шон Карр. Об этом говорится в сообщении его рок-группы Death Valley Screamers в Facebook.

“Шон Карр умер во сне в 10 утра 8 января 2018 года, его дочь Чарли была с ним“, - говорится в сообщении.

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Ему было 49 лет. Недавно Карр открыл в Праге клуб, он сотрудничал с украинскими байкерами и имел “огромную любовь к Украине“.

Шон Карр был лидером группы Death Valley Screamers, бизнесменом и байкером.

Напомним, в 2013-ом Карр  женился в третий раз. Ранее приехал в Украину уже с новой спутницей.

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Теги: Юлия Тимошенко, смерть, музыкант, рок-музыка, Евгения Тимошенко, тимошенко
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Источник: korrespondent.net

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