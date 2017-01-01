В Праге умер бывший зять Тимошенко Шон Карр
Шон Карр был лидером группы Death Valley Screamers, бизнесменом и байкером.
В Праге умер бывший муж дочери Юлии Тимошенко Евгении музыкант Шон Карр. Об этом говорится в сообщении его рок-группы Death Valley Screamers в Facebook.
“Шон Карр умер во сне в 10 утра 8 января 2018 года, его дочь Чарли была с ним“, - говорится в сообщении.
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Ему было 49 лет. Недавно Карр открыл в Праге клуб, он сотрудничал с украинскими байкерами и имел “огромную любовь к Украине“.
Шон Карр был лидером группы Death Valley Screamers, бизнесменом и байкером.
Напомним, в 2013-ом Карр женился в третий раз. Ранее приехал в Украину уже с новой спутницей.
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