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В Иордании уничтожили ячейку "Исламского государства"

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Боевики намеревались атаковать торговые центры, объекты силовых структур и другие цели.
Иорданские полицейские
Иорданские полицейские
Getty Images

Власти Иордании сообщили, что им удалось предотвратить целую серию терактов, которые боевики джихадистской группировки "Исламское государство" (ИГ) планировали совершить еще в ноябре.

Нападениям должны были подвергнуться объекты силовых структур, торговые центры и умеренные религиозные лидеры, сообщило иорданское государственное агентство "ПЕТРА" в понедельник, 8 января.

В сообщении отмечается, что спецслужбы задержали 17 членов группировки ИГ и конфисковали оружие и взрывчатку, которые боевики планировали использовать для терактов.

Ранее в Турции задержали 20 человек по подозрению в подготовке теракта.

Источник: Русская служба DW

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Теги: теракт, террористы, Иордания, задержание, Исламское государство
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Источник: korrespondent.net

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