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В Польше 9 января назначат новое правительство

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В отставку уйдут больше пяти, но менее десяти министров.
Анджей Дуда
Анджей Дуда

Президент Польши Анджей Дуда назначит новый состав правительства Матеуша Моравецкого во вторник, 9 января. Об этом сообщила в Тwitter глава польского правительства Йоанна Копцинская.

"Завтра в полдень президент Анджей Дуда назначит новый состав правительства премьера Матеуша Моравецкого",- написала она.

По информации польской телекомпании TVN24, в отставку уйдут "больше пяти, но менее десяти министров".

Ранее  Дуда подписал закон о борьбе против африканской чумы свиней, который предусматривает, в частности, строительство забора на границе с Беларусью и Украиной.

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Теги: Польша, правительство, назначение, кадровая ротация, Анджей Дуда
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Источник: korrespondent.net

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