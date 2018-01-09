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Россиянин на мотоцикле сбил прохожих в Таиланде, есть жертвы

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Погибли граждане России, Таиланда и Южной Кореи.
Разбитый мотоцикл Александра Захарова
Разбитый мотоцикл Александра Захарова
Nation

В тайской Паттае турист из России на мотоцикле врезался в толпу прохожих. Погибли три человека, сообщает издание Nation со ссылкой на полицию города-курорта.

Отмечается, что инцидент произошел во вторник на улице в центре Паттайи. Мотоцикл Kawasaki, которым управлял 22-летний россиянин Александр Захаров, на большой скорости врезался в прохожих, ожидавших возможности перейти улицу.

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Погибли сам Захаров, пассажирка его мотоцикла, гражданка Таиланда, и турист из Южной Кореи. Тела погибших доставили госпиталь.

Напомним, в 2017-ом в Сети появилось видео, как в курортном тайском городе Паттайя голый турист из РФ с ножом и отверткой в руках бросался на людей:

Обнаженный мужчина в Таиланде бросался на людей
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Внимание! На видео присутствует нецензурная лексика!

Эта же новость на Корреспондент
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Теги: ДТП, Таиланд, мотоцикл, россияне, турист, погибшие
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Комментариев (1)
rashensvoloch    09.01.2018, 11:03
Оценка:  +2
rashensvoloch
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