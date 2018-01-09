Россиянин на мотоцикле сбил прохожих в Таиланде, есть жертвы

Погибли граждане России, Таиланда и Южной Кореи.

В тайской Паттае турист из России на мотоцикле врезался в толпу прохожих. Погибли три человека, сообщает издание Nation со ссылкой на полицию города-курорта.

Отмечается, что инцидент произошел во вторник на улице в центре Паттайи. Мотоцикл Kawasaki, которым управлял 22-летний россиянин Александр Захаров, на большой скорости врезался в прохожих, ожидавших возможности перейти улицу.

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Погибли сам Захаров, пассажирка его мотоцикла, гражданка Таиланда, и турист из Южной Кореи. Тела погибших доставили госпиталь.

Напомним, в 2017-ом в Сети появилось видео, как в курортном тайском городе Паттайя голый турист из РФ с ножом и отверткой в руках бросался на людей:

Обнаженный мужчина в Таиланде бросался на людей 0:00 / 00:37

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