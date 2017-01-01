КНДР и Южная Корея договорились об участии на Олимпиаде

Сеул предложил всем корейским спортсменам объединиться на церемонии открытия Игр.

Спортсмены из КНДР смогут отправиться на Олимпийские игры в следующем месяце. Соответствующая договоренность была достигнута на переговорах между Северной и Южной Кореей во вторник, 9 января, сообщает Reuters.

В Сеуле пообещали приостановить некоторые санкции и облегчить поездку спортсменов на Игры. В свою очередь в КНДР сообщили, что делегация для игр будет состоять из спортсменов, высокопоставленных чиновников и группы поддержки.

Между тем, Южная Корея в одностороннем порядке запретила нескольким северокорейским официальным лицам въезжать в страну в ответ на ракетные и ядерные испытания Пхеньяна, которые были проведены.

В Сеуле также предложили всем корейским спортсменам объединиться во время церемонии открытия Олимпиады.

Отметим, что за переговорами следили наблюдатели из разных стран мира.

Напомним, делегацию Южной Кореи возглавил министр по делам национального объединения Республики Корея Чо Мен Гюн, делегацию КНДР возглавляет председатель комитета КНДР по мирному объединению родины Ли Сон Гвон.