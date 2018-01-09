У Путина прокомментировали атаки на российские базы в Сирии

Дмитрий Песков уверяет, что российские военные способны отразить любые нападения террористов.

Путин в очередной раз "вывел" войска из Сирии EPA/UPG

Российский контингент обладает всеми возможностями для того, чтобы отразить дальнейшие атаки на места дислокации Вооруженных сил РФ в Сирии.

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Об этом во вторник, 9 января заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Представителя Кремля цитирует Лента.ру.

“В данном случае тот контингент, который остается, и та военная инфраструктура, которая остается в пунктах базирования в Хмеймиме и Тартусе, они обладают всеми необходимыми возможностями для борьбы с этими эпизодическими проявлениями террористических вылазок, которые, к сожалению, будут продолжаться“, — пояснил Песков.

Так пресс-секретарь Путина прокомментировал атаки на российскую авиабазу Хмеймим и базу ВМФ в Тартусе, произошедшие в начале января.

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Песков также напомнил, что ранее, “принимая решение о выводе наших военных из Сирии, [в Кремле] руководствовались прежде всего тем фактором, что больше нет оснований для проведения крупных наступательных операций“.

Напомним, появились фото поврежденных в результате атаки самолетов. Официально Минобороны РФ отказывается назвать масштабы нанесенного ущерба.