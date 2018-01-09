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В России на птицефабрику ввели войска химзащиты

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В Костромской области РФ зафиксирована вспышка птичьего гриппа.
В России привлекли военных к ликвидации последствий вспышки птичьего гриппа
В России привлекли военных к ликвидации последствий вспышки птичьего гриппа
Getty Images

В Комстромской области России к ликвидации последствий вспышки птичьего гриппа на территории Никольской птицефабрики привлекли военных. Об этом во вторник, 9 января, пишет Российская Газета со ссылкой на администрацию региона.

Отмечается, что в Костромской области проводятся ветеринарно-санитарные мероприятия на птицефабрике Костромская, расположенной в поселке Никольское, где 19 декабря была зафиксирована вспышка птичьего гриппа. Практически все цеха освобождены от биоотходов.

Кроме этого, власти области обратились в Министерство обороны РФ за помощью в подключении сил и средств ведомства к работам по ликвидации и профилактике заболевания. По словам заместителя губернатора Алексея Смирнова, 30 человек личного состава прибудут на территорию птицефабрики. Дополнительно будут привлечены машины костромской химакадемии для финишной зачистки территории.

Как известно, из-за вспышки опасной болезни на птицефабрике был введен карантин, для предупреждения распространения вируса пришлось уничтожить около 600 тысяч кур.

Напомним, ранее в Южной Кореи ввели карантин на всех птицефермах страны в качестве профилактики для предотвращения распространения вируса птичьего гриппа H5N6.

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Теги: Россия, птичий грипп, птицы, птица, фабрика
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Источник: korrespondent.net

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