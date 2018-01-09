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Заморозки в США: аллигаторы вмерзли в лед

Комментариев: 4
Сотрудники парка уверяют, что животные не умерли.

В США в парке Шалот Ривер (Северная Каролина) из-за аномальных холодов вмерзли в лед аллигаторы. Об этом говорится на странице парка в Facebook.

Аллигаторы вмерзли в лед, оставив только кончики морды на поверхности для дыхания. Как пояснили сотрудники парка, аллигаторы так адаптируются к необычным условиями: когда температура поднимется, они "оттают" и оживут.

Как сообщалось, в результате аномальных для восточного побережья США морозов погибли по меньшей мере 26 человек.

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Теги: США, животные, видео, крокодилы, морозы, заморозки
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (4)
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Scipil    09.01.2018, 22:44
Оценка:  +4
Scipil
теперь я видел всё..
Коцман_Бобза    09.01.2018, 22:44
Оценка:  +4
Коцман_Бобза
Ты еще не видел как они оттаивают.
Griver    09.01.2018, 22:44
Оценка:  -5
Griver
это же вроде теплокровное Что за бред
БРОКЕР2018    09.01.2018, 22:44
Оценка:  +4
БРОКЕР2018
с каких пор рептилии стали теплокровными? учи матчасть
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