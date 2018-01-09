Полиция в Эстонии отказывается от пистолетов Макарова

Правоохранители перейдут на австрийские Glock.

Эстонская полиция переходит на пистолеты нового образца, отказываясь от разработанного в СССР пистолета Макарова. Как сообщает Postimees, Департамент полиции и погранохраны закрепил за всеми своими штатными сотрудниками пистолеты нового образца – австрийские Glock 19 Ambi.

После того как полицейские пройдут переобучение, последние пистолеты Макарова будут изъяты из обращения в эстонской полиции. Курс переобучения должен завершиться к концу первого квартала этого года, после этого последние пистолеты Макарова будут изъяты из обращения в эстонской полиции.

Исключение сделано только для пограничников на линии границы, которые вооружены пистолетами Walther P99Q.

Пистолеты Glock 19 Ambi эстонская полиция закупила в количестве 3 740 штук.

Ранее армия Эстония получила из США партию ракет переносного противотанкового комплекса Javelin на 33 млн долларов.