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Полиция в Эстонии отказывается от пистолетов Макарова

Комментариев: 1
Правоохранители перейдут на австрийские Glock.
Эстонский полицейский
Эстонский полицейский
Tairo Lutter

Эстонская полиция переходит на пистолеты нового образца, отказываясь от разработанного в СССР пистолета Макарова. Как сообщает Postimees, Департамент полиции и погранохраны закрепил за всеми своими штатными сотрудниками пистолеты нового образца – австрийские Glock 19 Ambi.

После того как полицейские пройдут переобучение, последние пистолеты Макарова будут изъяты из обращения в эстонской полиции. Курс переобучения должен завершиться к концу первого квартала этого года, после этого последние пистолеты Макарова будут изъяты из обращения в эстонской полиции.

Исключение сделано только для пограничников на линии границы, которые вооружены пистолетами Walther P99Q.

Пистолеты Glock 19 Ambi эстонская полиция закупила в количестве 3 740 штук.

Ранее армия Эстония получила из США партию ракет переносного противотанкового комплекса Javelin на 33 млн долларов.

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Теги: Эстония, полиция, пистолет
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
Интeллігент    09.01.2018, 22:41
Оценка:  0
Интeллігент
Я даже отчётливо предполагаю, кому, под какой вывеской и за чей счёт эти очередные прибалты переправят этот очередной ПМ-металлолом.
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