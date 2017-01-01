В Германии компанию оштрафовали за нарушение санкций против РФ

Компанию, которая экспортировала в Россию оборудование двойного назначения, оштрафовали на 190 тысяч евро.

В Германии оштрафовали крупную компанию за нарушение санкций против РФ Телеграф

На компанию из немецкого Ульма, которая экспортировала в Россию оборудование двойного назначения, был наложен штраф в размере 190 тысяч евро. Об этом во втворник, 9 января, сообщает Stuttgarter Nachrichten.

По данным СМИ, поставленное российской стороне оборудование может использоваться в том числе в военных целях.

На экспорт такого оборудования в Россию в связи с санкциями ЕС против Москвы фирма должна была получить специальное разрешение, однако поставила технику без него.

"В запросе на разрешение, как правило, отказывают, если политическая ситуация в стране, куда следует груз, не соответствует внешней политике и политике безопасности Германии, то есть если было принято решение об эмбарго или санкциях", – сообщила немецкая таможенная служба.

О названии компании и о том, какие машины были поставлены, не сообщается.

Напомним, ранее глава австрийского МИД Карин Кнайссль заявила, что санкции против России были неэффективными из-за падения цен на энергоносители.