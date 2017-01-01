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Турция вызвала послов России и Ирана – СМИ

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Турецкая сторона планирует пожаловаться на нарушение правительственными войсками Сирии границ зоны деэскалации в Идлибе.
Турция вызвала послов РФ и Ирана
Турция вызвала послов РФ и Ирана
aa.com.tr

Турция вызвала послов России и Ирана, чтобы обсудить с ними ситуацию в сирийской провинции Идлиб. Об этом во вторник, 9 января, сообщает Reuters со ссылкой на источники в МИД Турции.

Отмечается, что турецкая сторона планирует пожаловаться на нарушение правительственными войсками Сирии границ зоны деэскалации в Идлибе.

Турция призвала дипломатов повлиять на правительство Сирии, чтобы прекратить нарушения границы.

Напомним, ранее сообщалось, что на улице города Идлиб в Сирии взорвался автомобиль, в результате происшествия не менее 18 человек погибли и десятки получили ранения.

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Теги: Россия, Иран, Турция, Сирия, Конфликт в Сирии, Россия в Сирии
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Источник: korrespondent.net

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