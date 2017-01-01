Основатель Яндекса купил мальтийское гражданство

Минимальная сумма инвестиций, необходимая для получения гражданства, составляет €880 тысяч.

Основатель и совладелец Яндекса Аркадий Волож и члены его семьи, владелец инвестиционной компании O1 Properties Борис Минц и члены его семьи, полные тезки членов семьи совладельца компании ICT Holding Ltd Александра Несиса оформили гражданство Мальты. Это следует из информации, опубликованной на сайте правительства островного государства.

Отмечается, что всего за последние три года гражданами Мальты стали более 730 человек с известными в России сочетаниями имен, фамилий и отчеств.

Также сообщается, что граждане России, которые были упомянуты в списке, получили паспорта Мальты по программе "Гражданство в обмен на инвестиции". Согласно ее условиям, минимальная сумма инвестиций, необходимая для получения гражданства, составляет €880 тысяч.

Напомним, ранее сообщалось, что в 2016 году минимум 20 олигархов из Украины купили себе гражданство Кипра и получили паспорт Евросоюза.