В Молдове утвердили закон о запрете российских новостей

Закон о борьбе с пропагандой подписал спикер парламента, вместо временно отстраненного президента Додона.

Спикер парламента Молдовы Андриан Канду утвердил закон, который запрещает трансляцию новостных и информационно-аналитических прогагандистских передач из России.

Об этом сообщается на сайте правительства Молдовы.

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Закон о борьбе с пропагандой запрещает транслировать российские телепередачи с военным или политическим содержанием. При этом ретрансляция развлекательных программ или других передач разрешена.

Конституционный суд Молдовы разрешил утвердить закон об изменении Кодекса о телевидении и радио спикеру парламента или премьеру, поскольку президент был временно отстранен от обязанностей.

Согласно конституции, президент, несмотря на несогласие, обязан утвердить документ, если парламент дважды его принимает, однако президент Додон стал в конфронтацию с парламентом.

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По мнению Додона, который имеет пророссийскую позицию и взгляды, закон “представляет собой откровенное посягательство на свободу граждан Молдавии“. Президент попросил Конституционный суд изучить положения документа.

Напомним, 7 декабря 2017 года в Молдове парламент поддержал запрет на трансляцию российских новостей в рамках борьбы с иностранной пропагандой. Позднее 20 декабря президент Молдовы Игорь Додон не подписал Закон о борьбе с российской пропагандой.