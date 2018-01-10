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В Молдове утвердили закон о запрете российских новостей

Комментариев: 1
Закон о борьбе с пропагандой подписал спикер парламента, вместо временно отстраненного президента Додона.
Запрет не касается развлекательных передач
Запрет не касается развлекательных передач
hvylya.net

Спикер парламента Молдовы Андриан Канду утвердил закон, который запрещает трансляцию новостных и информационно-аналитических прогагандистских передач из России.

Об этом сообщается на сайте правительства Молдовы.

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Закон о борьбе с пропагандой запрещает транслировать российские телепередачи с военным или политическим содержанием. При этом ретрансляция развлекательных программ или других передач разрешена.

Конституционный суд Молдовы разрешил утвердить закон об изменении Кодекса о телевидении и радио спикеру парламента или премьеру, поскольку президент был временно отстранен от обязанностей.

Согласно конституции, президент, несмотря на несогласие, обязан утвердить документ, если парламент дважды его принимает, однако президент Додон стал в конфронтацию с парламентом.

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По мнению Додона, который имеет пророссийскую позицию и взгляды, закон “представляет собой откровенное посягательство на свободу граждан Молдавии“. Президент попросил Конституционный суд изучить положения документа. 

Напомним, 7 декабря 2017 года в Молдове парламент поддержал запрет на трансляцию российских новостей в рамках борьбы с иностранной пропагандой. Позднее 20 декабря президент Молдовы Игорь Додон не подписал Закон о борьбе с российской пропагандой.

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Теги: Молдова, закон, российские новости, пропаганда
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Комментариев (1)
Валентин_64    10.01.2018, 11:47
Оценка:  +1
Валентин_64
Запрещать надо всё, у них нет неполитических и невоенных программ
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