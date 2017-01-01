Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В польском Щецине советский памятник сдадут на металлолом

Комментариев: 0
Местные власти пообещали, что от него не останется и следа.
Монумент Памяти тех, кто завоевал Щецин
Монумент Памяти тех, кто завоевал Щецин
wikipedia.org/Kapitel

Местные власти Щецина намерены сдать на металлолом советский монумент Памяти тех, кто завоевал Щецин. Об этом сообщает Польське радіо.

Отмечается, что все остальные монументы Красной армии отправятся на кладбище города. Однако монумент завоевателям Щецина будет уничтожен.

Член городской администрации Щецина Паулина Лондки заявила, что от монумента не останется и следа.

"Памятник исчезнет, он будет разобран. Мы не намерены переносить его в другое место. Металлические элементы пойдут на металлолом, а другие части утилизируются", - заявила она.

Ранее в Польше снесли очередной советский памятник.

Как сообщалось, под Харьковом снесли памятник Ленину и бюст Орджоникидзе.

 

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: памятники и монументы, Польша, СССР, памятник, Декоммунизация
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь