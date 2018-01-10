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Россияне показали беспилотники, которые атаковали их базу

Комментариев: 10
Беспилотные аппараты-шахиды выполнены из досок, фанеры и обмотанные скотчем.
Фанерные дроны сбивали комплексы Панцирь-С
Фанерные дроны сбивали комплексы Панцирь-С
facebook.com/mod.mil.rus

Минобороны России показало якобы сбитые в Сирии беспилотники, которые атаковали российскую авиабазу Хмеймим и базу ВМФ в Тартусе.

Фотоснимки летательных аппаратов были опубликованы на странице ведомства в Twitter.

Детали аппарата скреплены скотчем
Детали аппарата скреплены скотчем
twitter.com/mod_russia

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Исходя из снимков, российские базы атаковали беспилотники выполненные из досок, фанеры и обмотанные скотчем. При этом на кадрах видно, что из ударных дронов торчат провода, которые судя по всему не влияли на летные характеристики аппаратов.

В оборонном ведомстве РФ утверждают, что для ликвидации 13 фанерных дронов применялись комплексы Панцирь-С и подразделения радиоэлектронной борьбы.

С дронов торчат провода
С дронов торчат провода
twitter.com/mod_russia

Также в министерстве отметили, что технические средства, обнаруженные в беспилотниках, “могли быть получены только от одной из стран“, которая обладает спутниковой навигацией.

Ведомство будет “выяснять“, каким образом детали иностранного производства могли попасть в руки исламистов.

Вооружение беспилотников
Вооружение беспилотников
twitter.com/mod_russia

Напомним, 10 января координатор группы дружбы парламента Сирии и Госдумы Дмитрий Саблин заявил, что в атаке на базу российских военных Хмеймим в Сирии участвовал 31 беспилотник боевиков, а не 13.

Ранее 9 января пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что российский контингент обладает всеми возможностями для отражения дальнейших атак в Сирии.

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Теги: Минобороны РФ, Сирия, атака, Хмеймим, беспилотники
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Комментариев (10)
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fulminate    10.01.2018, 22:26
Оценка:  0
fulminate
Надо было еще УКВ телевизионную антенну сверху скотчем примотать...
colavova    10.01.2018, 22:25
Оценка:  +4
colavova
В бюджете МО РФ на этот год шурупы не предусмотрены, только скотч...
Ser7    10.01.2018, 22:25
Оценка:  +9
Ser7
Панцирь -С оказался круче фанерных самолётиков.
Есть чем гордится рф.

Сколько миллионов долларов будет списано на борьбу с авиомодельным кружком?
polunoshnic    10.01.2018, 22:25
Оценка:  +1
polunoshnic
Для этих целей есть REX 1,поэтому все беспилотники остались относительно целыми,не считая повреждений при посадке
Валентин_64    10.01.2018, 22:25
Оценка:  +15
Валентин_64
"технические средства, обнаруженные в беспилотниках, “могли быть получены только от одной из стран“, которая обладает спутниковой навигацией"
Они это серьезно? Про GPS, который есть в каждом телефоне? ))))))
krolikoff_net    10.01.2018, 22:25
Оценка:  +15
krolikoff_net
Все это можно купить в любом сирийском магазине.
МаксимУм    10.01.2018, 22:22
Оценка:  +13
МаксимУм
Это американские безпилотники! Так ранее сообщили а раше...
Ser7    10.01.2018, 22:25
Оценка:  +9
Ser7
Фанера была американская.
Vadim67    10.01.2018, 22:25
Оценка:  +10
Vadim67
скотч
cat1954    10.01.2018, 22:25
Оценка:  +8
cat1954
Уменьшенная модель global hawk.
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