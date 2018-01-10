Россияне показали беспилотники, которые атаковали их базу

Беспилотные аппараты-шахиды выполнены из досок, фанеры и обмотанные скотчем.

Минобороны России показало якобы сбитые в Сирии беспилотники, которые атаковали российскую авиабазу Хмеймим и базу ВМФ в Тартусе.

Фотоснимки летательных аппаратов были опубликованы на странице ведомства в Twitter.

Детали аппарата скреплены скотчем twitter.com/mod_russia

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Исходя из снимков, российские базы атаковали беспилотники выполненные из досок, фанеры и обмотанные скотчем. При этом на кадрах видно, что из ударных дронов торчат провода, которые судя по всему не влияли на летные характеристики аппаратов.

В оборонном ведомстве РФ утверждают, что для ликвидации 13 фанерных дронов применялись комплексы Панцирь-С и подразделения радиоэлектронной борьбы.

С дронов торчат провода twitter.com/mod_russia

Также в министерстве отметили, что технические средства, обнаруженные в беспилотниках, “могли быть получены только от одной из стран“, которая обладает спутниковой навигацией.

Ведомство будет “выяснять“, каким образом детали иностранного производства могли попасть в руки исламистов.

Вооружение беспилотников twitter.com/mod_russia

Напомним, 10 января координатор группы дружбы парламента Сирии и Госдумы Дмитрий Саблин заявил, что в атаке на базу российских военных Хмеймим в Сирии участвовал 31 беспилотник боевиков, а не 13.

Ранее 9 января пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что российский контингент обладает всеми возможностями для отражения дальнейших атак в Сирии.