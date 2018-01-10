Россияне показали беспилотники, которые атаковали их базу
Минобороны России показало якобы сбитые в Сирии беспилотники, которые атаковали российскую авиабазу Хмеймим и базу ВМФ в Тартусе.
Фотоснимки летательных аппаратов были опубликованы на странице ведомства в Twitter.
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Исходя из снимков, российские базы атаковали беспилотники выполненные из досок, фанеры и обмотанные скотчем. При этом на кадрах видно, что из ударных дронов торчат провода, которые судя по всему не влияли на летные характеристики аппаратов.
В оборонном ведомстве РФ утверждают, что для ликвидации 13 фанерных дронов применялись комплексы Панцирь-С и подразделения радиоэлектронной борьбы.
Также в министерстве отметили, что технические средства, обнаруженные в беспилотниках, “могли быть получены только от одной из стран“, которая обладает спутниковой навигацией.
Ведомство будет “выяснять“, каким образом детали иностранного производства могли попасть в руки исламистов.
Напомним, 10 января координатор группы дружбы парламента Сирии и Госдумы Дмитрий Саблин заявил, что в атаке на базу российских военных Хмеймим в Сирии участвовал 31 беспилотник боевиков, а не 13.
Ранее 9 января пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что российский контингент обладает всеми возможностями для отражения дальнейших атак в Сирии.
Есть чем гордится рф.
Сколько миллионов долларов будет списано на борьбу с авиомодельным кружком?
Они это серьезно? Про GPS, который есть в каждом телефоне? ))))))