На поле под Москвой появилась надпись, которую видно из космоса
Текст можно рассмотреть на спутниковых картах.
Надпись "Господи, помоги России" обнаружили на поле в Московской области, сообщает Сноб.
Отмечается, что текст надписи хорошо читается на спутниковых картах Google Maps и Яндекс.Картах.
Как сообщается, надпись "Господи, помоги России" сделали авторы рисунка "Путин, помоги Сходне", появившегося в 2016 году недалеко от села Рождествено. Обращение к Путину на поле выкопали активисты, чтобы привлечь внимание к застройке охраняемой природной территории.
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