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На поле под Москвой появилась надпись, которую видно из космоса

Комментариев: 3
Текст можно рассмотреть на спутниковых картах.
Скриншот Google Maps
Скриншот Google Maps

Надпись "Господи, помоги России" обнаружили на поле в Московской области, сообщает Сноб.

Отмечается, что текст надписи хорошо читается на спутниковых картах Google Maps и Яндекс.Картах.

Как сообщается, надпись "Господи, помоги России" сделали авторы рисунка "Путин, помоги Сходне", появившегося в 2016 году недалеко от села Рождествено. Обращение к Путину на поле выкопали активисты, чтобы привлечь внимание к застройке охраняемой природной территории.

Как сообщалось, Керченский мост сфотографировали из космоса.

Ранее астронавт показал новое фото египетских пирамид из космоса.

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Теги: Россия, космос, Москва
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (3)
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Бувший_східняк    10.01.2018, 22:26
Оценка:  -1
Бувший_східняк
Помогите, чем можете
krolikoff_net    10.01.2018, 22:25
Оценка:  +9
krolikoff_net
Поздно. Точка не возврата кремлевской империей зла пройдена.
Мухоморище    10.01.2018, 22:25
Оценка:  +7
Мухоморище
А шо,Гундяй не справляется?
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