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В Китае заключенный застрял головой в решетке

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Получил ли мужчина при этом какие-либо травмы, неизвестно.

В Китае задержанный молодой мужчина просунул голову между прутьями решетки в отделении полиции, но не смог вынуть ее обратно, после чего расплакался, сообщает Metro.

На кадрах видно, как сотрудники полиции пытаются раздвинуть прутья и протолкнуть голову задержанного. Но она не проходит, а мужчина еще громче кричит, что ему больно.

По данным китайских СМИ, в результате голову задержанного все же удалось освободить из решетки. Получил ли он при этом какие-либо травмы, неизвестно. Также нет информации о том, за какое именно правонарушение мужчина оказался в полиции.

Как сообщал Корреспондент.net, ранее в Испании заключенный захрапел в морге прямо перед вскрытием. Его в мешке для трупов перевезли в больничный морг после того, как он упал в своей камере.

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Теги: Китай, тюрьма, полиция, китаец, полицейские
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Источник: korrespondent.net

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