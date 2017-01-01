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Основатель WikiLeaks стал гражданином Эквадора

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Джулиан Ассанж получил эквадорское удостоверение личности.
Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж
Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж

Основатель организации WikiLeaks Джулиан Ассанж получил удостоверение личности Эквадора, сообщает El Comercio.

Удостоверение на имя Ассанжа было зарегистрировано в системе гражданского регистра Эквадора под номером 1729926483.

Министерство иностранных дел Эквадора на данный момент не прокомментировало данное решение.

Напомним, сайт Wikileaks получил известность после публикации секретных материалов Пентагона, Госдепартамента и других государственных органов США.

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Джулиан Ассанж находится в посольстве Эквадора в Лондоне с 2012 года. В случае выхода за пределы здания посольства ему грозит арест.

 

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Теги: Эквадор, удостоверение, WikiLeaks, Ассанж
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Источник: korrespondent.net

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