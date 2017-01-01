Основатель WikiLeaks стал гражданином Эквадора

Джулиан Ассанж получил эквадорское удостоверение личности.

Основатель организации WikiLeaks Джулиан Ассанж получил удостоверение личности Эквадора, сообщает El Comercio.

Удостоверение на имя Ассанжа было зарегистрировано в системе гражданского регистра Эквадора под номером 1729926483.

Министерство иностранных дел Эквадора на данный момент не прокомментировало данное решение.

Напомним, сайт Wikileaks получил известность после публикации секретных материалов Пентагона, Госдепартамента и других государственных органов США.



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Джулиан Ассанж находится в посольстве Эквадора в Лондоне с 2012 года. В случае выхода за пределы здания посольства ему грозит арест.