В Румынии идет в отставку министр МВД из-за скандала с полицейским-педофилом

Премьер-министр заявил, что примет отставку Кармен Дан.

Министр внутренних дел Румынии Кармен Дан подаст прошение об отставке из-за скандала с сотрудником Дорожной полиции, который был арестован по обвинению в педофилии.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на премьер-министра Румынии Михая Тудосе.

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“Госпожа министр заявила, что в понедельник подаст прошение об отставке, а я, со своей стороны, ответил, что приму отставку. Думаю, что если даже Ливиу Драгня (один из лидеров правящей коалиции) будет против ее отставки, она все равно покинет должность министра“, - заявил премьер.

Тудосе отметил, что против отставки может выступить лидер Социал-демократической партии, руководитель Нижней палаты парламента Ливиу Драгня.

Скандал разразился несколькими днями ранее. Делом об арестованном на 29 дней сотрудником полиции, обвиняемым в педофилии, занимается Генеральная прокуратура Румынии. В связи со скандалом, отставку руководителя румынской полиции требовала мэр Бухареста.

Напомним, 1 января в Польше официально заработал реестр с данными педофилов, который инициировало Министерство юстиции страны. Ранее в июле 2017 года СМИ сообщалось, что 567 членов легендарного немецкого католического хора мальчиков Regensburger Domspatzen были объектами физического насилия и сексуальных домогательств за последние 60 лет.