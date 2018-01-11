В Париже люди с топорами ограбили отель Ritz на 4 млн евро

Ценности вынесли из ювелирного магазина расположенного в престижном отеле рядом с министерством юстиции Франции.

В здании пятизвездочного отеля расположена галерея из пяти бутиков и 95 витрин ru.euronews.com

В центре Парижа ограблен один из самых роскошных отелей. Вооруженные топорами люди забрали драгоценности из ювелирного магазина на первом этаже знаменитого отеля Ritz.

Об этом сообщает пресс-служба префектуры полиции французской столицы.

Трое из пяти грабителей были задержаны ru.euronews.com

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Грабителей было пятеро. Они топорами разбили витрину ювелирного бутика. Преступников спугнуло появление полицейского патруля, они бросились бежать. Правоохранители задержали троих грабителей, двум преступникам удалось скрыться на мопеде, уточняет ВВС со ссылкой на Франс пресс.

Пока неизвестно, удалось ли полиции вернуть украденные драгоценности, общая стоимость которых, по предварительным данным, превышает 4 млн евро.

Стоит отметить, что пятизвездочный отель Ritz находится на Вандомской площади на правом берегу Сены, в самом сердце Парижа. Буквально в соседнем здании расположено французское министерство юстиции. Внутри отеля, возле бокового выхода, есть галерея из пяти бутиков и 95 витрин, где выставлены драгоценности, часы и дизайнерская одежда.

Напомним, в начале января дерзкое ограбление было совершено в Венеции - украдены древние артефакты.