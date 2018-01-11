Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

На границе Ирака и Ирана за два часа произошло семь землетрясений

Комментариев: 0
Сила толчков колебалась от 4,9 до 5,5 баллов.
Результаты землетрясения и количество пострадавших уточняется
Результаты землетрясения и количество пострадавших уточняется
depositphotos.com

В приграничных зонах Ирака и Ирана произошло семь землетрясений. 

Как передает Геологическая служба США, на территории Ирана были зафиксированы подземные толчки магнитудой от 4,9 до 5,4 баллов. Было обнаружено четыре очага: один в провинции Мехран, два в Мандали и один - в Кермане.

Читай также: Мощное землетрясение в Тихом океане: жителей островов эвакуируют

Наиболее мощное зафиксировано в Мехране (5,4 балла), эпицентр находился на глубине 10 км.

По данным Европейского средиземноморского сейсмологического центра, последние подземные толчки были зафиксированы в 66 км от иракского Багдада, также с очагом на глубине 10 км.

Магнитуда наиболее сильного землетрясения в Ираке составила 5,5 баллов.

Напомним, 6 января на западе Ирана произошло землетрясение магнитудой 5,1. Пострадали более 20 человек. В тоже время в Индии на северо-востоке страны было зафиксировано землетрясение магнитудой 5,5 баллов.

Поделись:
Теги: Ирак, Иран, граница, землетрясение
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь