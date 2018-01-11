На границе Ирака и Ирана за два часа произошло семь землетрясений

Сила толчков колебалась от 4,9 до 5,5 баллов.

В приграничных зонах Ирака и Ирана произошло семь землетрясений.

Как передает Геологическая служба США, на территории Ирана были зафиксированы подземные толчки магнитудой от 4,9 до 5,4 баллов. Было обнаружено четыре очага: один в провинции Мехран, два в Мандали и один - в Кермане.

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Наиболее мощное зафиксировано в Мехране (5,4 балла), эпицентр находился на глубине 10 км.

По данным Европейского средиземноморского сейсмологического центра, последние подземные толчки были зафиксированы в 66 км от иракского Багдада, также с очагом на глубине 10 км.

Магнитуда наиболее сильного землетрясения в Ираке составила 5,5 баллов.

Напомним, 6 января на западе Ирана произошло землетрясение магнитудой 5,1. Пострадали более 20 человек. В тоже время в Индии на северо-востоке страны было зафиксировано землетрясение магнитудой 5,5 баллов.