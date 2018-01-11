Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Нью-Йорк подал в суд на крупнейшие нефтяные компании

Комментариев: 0
Городские власти требуют компенсацию за борьбу с последствиями изменения климата.
Город подал в суд против пяти компаний
Город подал в суд против пяти компаний
gettyimages.com

Власти американского Нью-Йорка подали исковое заявление в суд против пяти крупнейших мировых нефтяных компаний. Как сообщается на сайте властей мегаполиса, цель иска - получить компенсацию за усилия по защите города от последствий глобального потепления, пишет Прайм.

Отмечается, что город подал иск против нефтяных компаний BP PLC, Chevron Corp., ConocoPhillips, Exxon Mobil Corp. и Royal Dutch Shell PLC.

"Город будет пытаться получить компенсацию от BP, Chevron, ConocoPhillips, Exxon Mobil и Royal Dutch Shell за многие миллиарды, которые город потратит на защиту жителей Нью-Йорка от последствий изменения климата", — отмечается в сообщении.

Иск подан в окружной суд США в Манхеттене.

В иске речь идет об убытках, которые Нью-Йорк вынужден возмещать в настоящее время, а также о тех, которые он понесет на протяжении всего 21 века.

Отметим, что в сентябре прошлого года аналогичные иски против этих же пяти компаний подали Сан-Франциско и Окленд. 

Напомним, губернатор Нью-Йорка Эндрю Куомо объявил о введении режима чрезвычайного положения в связи с экстремальными погодными условиями.

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: нефть, суд, Нью-Йорк, климат
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь