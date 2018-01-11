Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В России нашли мертвым мужчину, который убил 4-летнего сына

Комментариев: 4
Мужчина убил собственного сына. Матери, работнице МВД, он написал: "Я избавил тебя от лишних хлопот".
Максим, Евгения и Артем до трагических событий
Максим, Евгения и Артем до трагических событий
telegra.ph

В Нижнем Новогороде в СИЗО нашли мертвым Максима Дурягина, который убил своего сына. Мужчину обнаружили повешенным в камере 8 января.

Об этом сообщает телеграм-канал Mash.

Трагедия произошла еще в самом начале ноября 2017 года. Дурягин был женат на Евгении Горевой, которая работает следователем. Супруги ссорились из-за того, что Женя работает посменно и постоянно пропадает на работе.

Читай также: В Одессе отец зарезал сына в день его рождения

Однажды мама в очередной раз ушла на дежурство на сутки, а папа закатил скандал. Днем Евгения получила от мужа странную СМС: “Мы ушли умирать“. Она попробовала дозвониться до мужа, отпроситься с работы, но не отпустили. Вечером получила еще одно сообщение: “Я избавил тебя от лишних хлопот“.

4-летнего Артема убил его отец
4-летнего Артема убил его отец
telegra.ph

Когда женщина вернулась домой, мальчика дома не было. Горева вызвала полицию, принялись искать. Нашли ребенка только через сутки, за гаражами. Он был мертв.

Судмедэксперты пришли к выводу, что мальчик погиб из-за отравления угарным газом. По версии следствия, Максим завел мотор, запер ребенка в гараже, дождался, пока он задохнется, после чего вытащил тело на улицу и спрятал.

Читай также: В Краматорске мужчина забил до смерти родную мать

Горе-отца вскоре арестовали, а Евгению Гореву решением руководства следователя отправили на несколько дней в отпуск “для реабилитации“.

Напомним, на Рождество популярный в США повар-вегетарианец Энтони Милан Росс убил свою жену и двух детей, с которыми он накануне снял веселое видео.

Поделись:
Теги: убийство, Россия, дети, следователь, семья
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (4)
Отсортировать по дате Вниз
user10033    11.01.2018, 23:47
Оценка:  0
user10033
деградация чего?
среды? личности? морали?
Ruspidor    11.01.2018, 23:46
Оценка:  -6
Ruspidor
Он был русским, и это всё объясняет...
Бувший_східняк    11.01.2018, 20:39
Оценка:  +4
Бувший_східняк
Вопрос к обоим: зачем было заводить ребёнка?
Cvobodinet    11.01.2018, 23:47
Оценка:  0
Cvobodinet
Так принято, но многим на самом деле это не нужно.
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь