В России нашли мертвым мужчину, который убил 4-летнего сына

Мужчина убил собственного сына. Матери, работнице МВД, он написал: "Я избавил тебя от лишних хлопот".

В Нижнем Новогороде в СИЗО нашли мертвым Максима Дурягина, который убил своего сына. Мужчину обнаружили повешенным в камере 8 января.

Об этом сообщает телеграм-канал Mash.

Трагедия произошла еще в самом начале ноября 2017 года. Дурягин был женат на Евгении Горевой, которая работает следователем. Супруги ссорились из-за того, что Женя работает посменно и постоянно пропадает на работе.

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Однажды мама в очередной раз ушла на дежурство на сутки, а папа закатил скандал. Днем Евгения получила от мужа странную СМС: “Мы ушли умирать“. Она попробовала дозвониться до мужа, отпроситься с работы, но не отпустили. Вечером получила еще одно сообщение: “Я избавил тебя от лишних хлопот“.

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Когда женщина вернулась домой, мальчика дома не было. Горева вызвала полицию, принялись искать. Нашли ребенка только через сутки, за гаражами. Он был мертв.

Судмедэксперты пришли к выводу, что мальчик погиб из-за отравления угарным газом. По версии следствия, Максим завел мотор, запер ребенка в гараже, дождался, пока он задохнется, после чего вытащил тело на улицу и спрятал.

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Горе-отца вскоре арестовали, а Евгению Гореву решением руководства следователя отправили на несколько дней в отпуск “для реабилитации“.

Напомним, на Рождество популярный в США повар-вегетарианец Энтони Милан Росс убил свою жену и двух детей, с которыми он накануне снял веселое видео.