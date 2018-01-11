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Путин заговорил о нормализации отношений между Киевом и Москвой

Комментариев: 7
После урегулирования конфликта на Донбассе российско-украинские отношения должны потеплеть, заявил президент РФ.
Путин рассказал, когда наступит оттепель в отношениях с Украиной
Путин рассказал, когда наступит оттепель в отношениях с Украиной

Москва не заинтересована в "замораживании" конфликта на Донбассе и после его урегулирования российско-украинские отношения должны потеплеть. Такое заявление в четверг, 11 января, сделал президент России Владимир Путин на встрече с руководителями российских средств массовой информации и информагентств, пишет Радио Свобода. 

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"Рассчитываю, что после решения вопросов на Донбассе – рано или поздно это произойдет, сомнений в этом нет, – будут нормализоваться межгосударственные отношения между Россией и Украиной в целом", – заявил он.

В то же время Путин не объяснил, при каком условии возможна такая нормализация отношений между Киевом и Москвой.

Напомним, ранее Путин заявил, что Россия готова вернуть Украине военную технику из Крыма.

 

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Теги: Украина-Россия, Крым, Путин, донбасс, аннексия Крыма, Перемирие на Донбассе
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (7)
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злат    11.01.2018, 23:47
Оценка:  +3
злат
У чувачка реально вместо мозга плавленый сырок . Он что, реально так думает, хочет, прочее?! Ну, нам так это точно не нужно, это 100%. Кацапия для нас враг номер ОДИН!!! Так должно быть на вечно!!! И, это очень хорошо, что кацапы наши враги потому, что нет им места ни у нас в Украине, ни в Мире!
Улан    12.01.2018, 00:07
Оценка:  0
Улан
А кто это ВЫ?И сколько ВАС в палате?
зір    11.01.2018, 23:47
Оценка:  +6
зір
военный преступник
Коцман_Бобза    11.01.2018, 23:47
Оценка:  +5
Коцман_Бобза
"отношения должны потеплеть"

Кому должны?
Бувший_східняк    11.01.2018, 23:47
Оценка:  +6
Бувший_східняк
Чего он так метушится? Он еще не отсидел за Крым.
i-yura0205    11.01.2018, 23:47
Оценка:  +6
i-yura0205
украина оказалась не позубам рюскем.
Ruspidor    11.01.2018, 23:47
Оценка:  0
Ruspidor
Пыня, тебе писта!
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