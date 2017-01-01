РФ продолжает запугивать наблюдателей ОБСЕ на Донбассе – США

Россия продолжает запугивать, беспокоить и нападать на наблюдателей ОБСЕ, заявил временно поверенный в делах США.

США обвинили РФ в том, что она продолжает запугивать и препятствовать Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ OSCE/Facebook

Соединенные Штаты обвинили Россию в том, что она продолжает запугивать и препятствовать Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Донбассе выполнять свои обязанности.Такое заявление в четверг, 11 января, сделал временно поверенный в делах США при организации Гарри Кемиан, пишет Укринформ.

"Специальная мониторинговая миссия (СММ) в Украине является критически важным компонентом реагирования ОБСЕ. СММ играет важную роль в процессе имплементации Минских соглашений. Однако Россия и ее ставленники продолжают запугивать, беспокоить и нападать на наших наблюдателей, а также ограничивать им доступ, мешая выполнять свои полномочия", – сказал представитель США.

Он подчеркнул, что Миссия должна иметь возможность предоставлять государствам-членам ОБСЕ своевременную и объективную отчетность о ситуации на местах, "в том числе с территории Крыма, который остается неотъемлемой частью Украины, а потому находится под мандатом СММ".

Американский дипломат заверил, что США будут продолжать прилагать усилия, направленные на обеспечение СММ и ее наблюдателей необходимыми инструментами и ресурсами для выполнения своего мандата.

Он призвал председательствующую в организации Италию "возглавить усилия по интеграции и улучшению функций безопасности СММ, проведение операций и управление".

Напомним, ранее в ОБСЕ заявили, что Россия продолжает поведение, которое подрывает прекращение боевых действий на востоке Украины.