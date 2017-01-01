ВМС США рассказали о взрыве на подлодке Сан-Хуан

Аргентинская субмарина была полностью разрушена за 0,04 секунды.

Управление военно-морской разведки США (ONI) сообщило, что пропавшая аргентинская подводная лодка Сан-Хуан была полностью разрушена в результате взрыва в течение 40 миллисекунд, пишет РИА Новости.

К таким выводам в ONI пришли, проанализировав данные Организации по Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ОДВЗЯИ).



Напомним, аргентинская подводная лодка Сан-Хуан перестала выходить на связь 15 ноября 2017 года на переходе из военно-морской базы Ушуайя в Мар-дель-Плата. ВМС Аргентины сообщали об одиночном взрыве, который мог быть связан с исчезновением субмарины.

Специалисты ОДВЗЯИ 15 ноября зафиксировали "необычный подводный сигнал" в районе исчезновения субмарины и сообщили его параметры. В докладе ONI говорится, что на глубине 400 метров произошел взрыв с мощностью приблизительно равной шести тоннам в тротиловом эквиваленте.

"Корпус (подлодки) был полностью разрушен за 40 миллисекунд (0,04 секунды). Данные цифры вдвое меньше минимально необходимого времени для осмысленного восприятия события, и моряки на субмарине погибли мгновенно и без страданий" - отмечается в документе.

По информации ONI, обломки субмарины затонули со скоростью от 10 до 13 узлов.

Ранее сообщалось, что в зоне поисков пропавшей подводной лодки ВМС Аргентины устроили пробный взрыв в океане мощностью 100 кг в тротиловом эквиваленте и установили, что взрыв, связанный с пропажей подлодки, был сильнее.